Хакеры с помощью уязвимости в сотовых сетях отключают абонентов и перехватывают данные

Сети мобильной связи имеют уязвимости, которые позволяют киберпреступникам перехватывать информацию, прослушивать разговоры или даже «отключать» абонента. Несмотря на то, что за последние три года число утечек данных сильно снизилось, угроза сохраняется даже в сотовых сетях последнего поколения.

По данным компании Positive Technologies, проблема кроется в Signaling System 7 – наборе сигнальных протоколов, используемом для настройки большинства телефонных станций, пишет «Коммерсант». Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, исследовав 24 проекта в сетях операторов России, Европы и Ближнего Востока.

Крупнейшие операторы связи подвергаются кибератакам в среднем по четыре раза в день. Однако только 7,8% из направленных действий хакеров завершаются успешно. «В ходе такой атаки абонент попадает в поддельную сеть злоумышленника, где выполняются перехват и прослушка информации либо запросы игнорируются, что вызывает отказ в обслуживании абонента», – говорится в исследовании.

Примечательно, что даже сети 4G, использующие иную систему сигнализации, не защищены полностью от киберзлоумышленников, так как операторы вынуждены поддерживать стандарты предыдущих поколений и обеспечивать взаимодействие между разными сетями.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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