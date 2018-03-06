«Калашников» запускает в серию новейший пистолет

«Ижевский механический завод» концерна «Калашников» анонсировал скорый запуск в серийное производство нового пистолета Лебедева (ПЛ), сообщает пресс-служба концерна.

«На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ)», – говорится в сообщении. Сейчас подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям. «Планомерный запуск нового оборудования на ИМЗ позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделия», – подчеркнули в концерне.

Пистолет Лебедева (ПЛ-15К) призван прийти на смену более тяжелому пистолету Макарова (ПМ). Длина ствола – 127 мм, высота – 136 мм, масса без патронов – 0,72 кг, емкость магазина – 15 патронов калибра 9х19 отличается от базовой версии длиной, высотой и весом: он легче почти на 200 г и короче на 40 мм.

Разработчики отмечают, что пистолет комфортен для стрелка с точки зрения отдачи, величины подброса оружия после выстрела и быстрого его возвращения на линию прицеливания. Эти факторы способствуют производству быстрого повторного выстрела по цели и быстрому переносу огня на другие цели.

Особое внимание обращено на безопасность оружия: новый ударно-спусковой механизм гарантирует невозможность самопроизвольного выстрела, даже при падении пистолета с большой высоты на твёрдую поверхность. Кроме того, в базовом варианте, спуск сделан намеренно длинным и с большим усилием, чем обычно. По замыслу разработчиков, это убережёт стрелка от случайного выстрела в стрессовой ситуации при удержании пальца на спуске. В модификациях пистолета, предназначенных для высококвалифицированных пользователей (опытных сотрудников спецподразделений и спортсменов), усилие и величина спуска будут иметь меньшие величины.

Кроме того, повышенная безопасность обращения с пистолетом обеспечивается высокоэффективным индикатором наличия патрона в патроннике, позволяющим быстро и безошибочно определить «на ощупь» заряжено ли оружие. Помимо этого индикатор обладает дополнительной функцией: в сочетании с изменённой геометрией патронника он даёт возможность стрельбы дефектными патронами, у которых длина гильзы не соответствует стандарту.

Ижевск, Иван Гридин

Ижевск. Другие новости 05.03.18

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