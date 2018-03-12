Специалисты обнаружили вирус – «шедевр» киберпреступности

Специалисты по кибербезопасности обнаружили неуничтожаемый вирус, который способен украсть любую информацию, хранящуюся в цифровом виде. При этом вредонос тщательно следит за собственной сохранностью и бесперебойной работой, маскируясь под антивирус и запуская проверки безопасности.

Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали вирус Slingshot «шедевром» киберпреступности, пишет «Лента.ру». Программа существует в различных модификациях на протяжении пяти лет, однако до сих пор его не удавалось обнаружить ее следы.

Вирус заражает маршрутизаторы персональных компьютеров. Первая часть трояна атакует код ядра, таким образом хакеры получают расширенный доступ к памяти компьютера на всех уровнях. Вторая часть программы поражает пользовательский уровень и следит за сохранением вредоносного обеспечения в системе.

Вирус поразительно живуч, иногда избавиться от него невозможно даже с помощью перепрошивки роутеров. Способности к самокопированию трояна и другим способам выживания пока не полностью изучены.

Эксперты предполагают, что вредонос создали не обычные компьютерные мошенники. Вероятно, это дело рук одного из государственных агентств безопасности или разведки. Впрочем, убедительных доказательств этой версии пока найдено не было.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.18

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