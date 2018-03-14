Российские спецслужбы закупают у Израиля оборудование для взлома смартфонов

Российские силовые органы закупают израильское оборудование, которое позволяет взламывать любые смартфоны. В частности, контракты с компанией Cellebrite заключили Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Министерство внутренних дел.

По данным BBC, оборудование израильской фирмы позволяет взломать любой смартфон, при этом нет необходимости обладать какими-либо специфическими навыками. Нужен лишь физический доступ к устройству и время. Как утверждает производитель, после обхода блокировки с гаджета можно скачивать любую информацию – фото, историю звонков, переписку.

Так волгоградское управление СК потратило на закупку такого оборудования 800 тысяч рублей, хабаровское – 1,2 млн рублей, пишет издание со ссылкой на данные с сайта госзакупок. Отмечается, что глава СКР Александр Бастрыкин ранее официально подтвердил, что его ведомство пользуется решениями израильской компании.

Кроме того, сотрудничает с этой фирмой и Сбербанк. Там сообщили, что оборудование для взлома необходимо для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Android.

Стоит отметить, что с израильской компанией сотрудничают и американские силовики. Контракты с Cellebrite заключили многие ведомства США, в том числе ФБР, ЦРУ и таможенная полиция.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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