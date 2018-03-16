Опасный троян заразил через торренты сотни тысяч ПК в России и Турции

Почти 500 тыс. компьютеров на территории России и Турции были заражены вредоносным программным обеспечением. Жертвами троянца Dofoil стали пользователи торрент-клиента MediaGet. Корпорации Microsoft удалось остановить кампанию по распространению вредоноса.

Как сообщает Cnews.ru, в Microsoft рассказали, что инцидент имел место 6 марта. В отчете сказано, что стремительное распространение троянца удалось и быстро пресечь благодаря технологиям поведенческого мониторинга и машинного обучения.

Изначально никто не понимал, каким образом Dofoil распространяется с такой скоростью, но сейчас стало известно, что основным инструментов распространения был файл под названием my.dat. Этот файл генерируется исполняемым файлом клиента BitTorrent MediaGet. Дальнейшее расследование показало, что операторы Dofoil, по-видимому, взломали инфраструктуру MediaGet где-то между 12 и 19 февраля 2018 года, подменив официальный инсталлятор MediaGet своей версией, содержащей бэкдор.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.03.18

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