«Модифицированный» житель Австралии вступился за права киборгов

Житель Австралии по имени Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мяу впервые заявил о притеснении киборгов. Мужчину оштрафовали за то, что они вшил себе в руку карту оплаты проезда. Судья признала, что права «биохакера» были нарушены, однако в законе нет никаких норм на этот счет.

Мяу-Мяу считает себя первым киборгом. Он вживил себе в ладонь чип от карты электронной системы оплаты проезда на общественном транспорте. Мужчина без проблем оплачивал проезд на протяжении долгого времени, пока его не попросили предъявить карту, пишет The Daily Mail.

В результате транспортная компания заблокировала проездной, несмотря на то, что на балансе были деньги. Кроме того, Мяу-Мяу был обвинен в порче электронной карты. Суд встал на сторону перевозчика, мужчину оштрафовали на 220 долларов, он также должен оплатить судебные издержки в размере 1000 долларов.

Мяу-Мяу заявил, что этим решение были нарушены права киборгов. По его мнению, закон отстает от технологий. Судья согласился с мужчиной, но все-таки признал его нарушителем, так как в законодательстве нет никаких норм, описывающих права «модифицированных» людей.

Стоит отметить, что австралиец далеко не первый, кто вживил себе под кожу чип. В мире, по оценкам экспертов, более 50 тысяч носителей таких чипов. Сама технология вживления не представляет никакой опасности, ее давно опробовали на домашних животных, которым вживляют маячок, на тот случай, если те потеряются.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 16.03.18

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