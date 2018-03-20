«Росатом» займется утилизацией мобильников и другой электроники

Госкопорация «Росатом» намерена заняться переработкой устаревшей электроники – мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков, телевизоров. Цель – выделить ценные компоненты, используемые в печатных платах, а также снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Из материалов на сайте закупок «Росатома», АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (ВНИИХТ, Москва, входит в научный дивизион «Росатома») организовал конкурс на право поставки, монтажа и пуско-наладки на опытном химико-технологическом заводе ВНИИХТ линии для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата, содержащего драгоценные металлы и другие вторичные продукты.

Поставки предполагается выполнить к весне 2019 года. Начальная (максимальная) цена договора на работы составляет почти 26,5 млн рублей. В документе также отмечается, что ук электронным отходам относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля.

Речь идет о печатных платах, которые хотя и составляют около 3% от общего количества этого вида отходов, но из-за высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на окружающую среду. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов – это их переработка.

Кроме того, концентрация драгоценных металлов (золота, серебра, палладия) в печатных платах более чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде, и это дополнительный аргумент в пользу переработки электронных отходов, отмечает агентство «Прайм».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.18

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