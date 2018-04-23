NASA обозначило сроки строительства обитаемой станции на орбите Луны

Национальное аэрокосмическое агентство США раскрыло сроки начала реализации проекта по строительству окололунной орбитальной обитаемой станции. Старт строительства станции, которую решено назвать Gateway, запланирован на 2019 год.

Прежде всего, ученым предстоит разработать систему обеспечения станции энергией и создать для нее двигатели. На следующем этапе планируется создать жилые блоки. На окололунную орбиту все элементы будущей обитаемой станции специалисты NASA рассчитывают отправить через 7 лет.

Отмечается, что Gateway поможет ученым более подробно изучить естественный спутник Земли и значительно упростит отправку кораблей на Марс в будущем. По словам исследователей, станция будет приспособлена к единовременному пребыванию на ней как минимум четырех человек. Также предполагается, что позволит значительно упростить высадку людей на поверхность Луны, передает Discover24.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.04.18

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