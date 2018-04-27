Путин рассказал о новой мощнейшей в мире ударной боевой системе

Молодые российские специалисты за семь лет создали мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе выступления на XI съезде Российского союза ректоров. «По поводу взаимодействия вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса вы сказали, что это сложно организовать. А в чем сложность? Наоборот, мне казалось, что там работа налажена», – заявил Путин, обращаясь к ректору Московского государственного технического университета им. Баумана Анатолию Александрову.

По словам Александрова, данная работа является непростой, очень ответственной, и не все могут ее организовать. «Мы когда-то проводили исследования, у нас уже мало университетов могут в этой работе участвовать, раньше в десять раз больше участвовало. Вот в чем дело», – пояснил Александров.

Президент попросил конкретизировать пробьлему. «У меня-то наоборот, честно говоря, <…> и опыт, и знания в этом смысле положительные. У нас создаются очень современные, уникальные, абсолютно не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился – мы и Госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди, – я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив. И в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую», – рассказал президент.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, он также подчеркнул, что если необходимы меры по продолжению и интенсификации такой работы, то нужно ему о них рассказать.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.04.18

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