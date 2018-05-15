Россия будет следить за космическим мусором с чилийской горы

Россия намерена построить в горах Чили станцию наблюдения за космическим мусором. Возведение объекта стартует в ближайшее время, сообщил директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Роскосмоса Юрий Макаров. Она станет второй по счету подобной российской станцией в западном полушарии. Первая обсерватория начала работу год назад в Бразилии.

«Одна станция размещена в Бразилии. Предполагается размещение станции в Чили. Она практически уже готова», – рассказал Макаров в ходе заседании Совета РАН по космосу, которое состоялось в Москве, передает РИА «Новости».

Первый размещённый за рубежом оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на высоких орбитах был создан АО «Астрономический научный центр». Он вошел в автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Он начал работу в Армении в 2013 году. Второй комплекс в интересах АСПОС ОКП, создали сотрудники НПО «Системы прецизионного приборостроения». Он был открыт 5 апреля 2017 года на территории обсерватории Пико-дос-Диас в Бразилии.

На сегодняшний день в составе АСПОС ОКП работает 10 оптико-электронных комплексов, включающих 36 телескопов. Они способны автоматическом режиме обнаруживать космические аппараты и космический мусор, определять их точные координаты. Комплексы обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тыс. км и способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18,5 звёздной величины, что для высоты геостационарной орбиты соответствует размеру порядка 30­35 см.

Всего Роскосмос планирует разместить за рубежом ещё пять специализированных оптико-электронных комплексов различного состава в дополнение к имеющимся в интересах АСПОС ОКП.

Сантьяго, Иван Гридин

Сантьяго. Другие новости 15.05.18

Рогозину пророчат пост гендиректора Роскосмоса. / Власти Британии решили усложнить жизнь любителям порно. / На Первоуральском новотрубном заводе тестируют обработку труб при помощи «Яндекса». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»