Россия обзаведется собственным транспортом для возврата грузов с орбиты

Российские разработчики занимаются созданием транспортного космического корабля, способного возвращать грузы с околоземной орбиты. В его основу ляжет пилотируемый корабль «Союз», сообщили в пресс-службе ракетно-космической корпорации «Энергия».

Грузовик, который должен быть представлен уже к 2022 году, будет способен доставить на орбиту до двух тонн грузов, а возвращать на Землю – 500 кг. Конструкторы также предусматривают отделяемый отсек, где можно будет разместить еще около тонны груза для утилизации за счет сгорания в плотных слоях атмосферы.

Для запуска корабля будут использовать ракету-носитель большой грузоподъемности – «Союз-2.1б». Корабль сможет находиться в космосе до 370 суток.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.05.18

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