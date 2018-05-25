В России стартовали испытания новейшего истребителя

Начались испытания новейшего российского истребителя МиГ-35, рассказал руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. По его словам «госиспытания уже идут». Ранее он сообщил, что серийные поставки МиГ-35 в войска планируется начать с 2019 года. Также стало известно, что новые истребители сразу после испытаний должна получить группа высшего пилотажа «Стрижи».

Как отмечает РИА «Новости», МиГ-35 является многофункциональным легким истребителем поколения «4++» с возможностями, максимально приближенными к возможностям самолетов пятого поколения. Новый истребитель может использоваться для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов высокоточным оружием, не входя в зону действия средств ПВО противника. Истребитель оснащен новым радаром и электроникой. Машина считается довольно неприхотливой и может садиться на грунтовые полосы. Со временем предполагается заменить на МиГ-35 весь парк легких истребителей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.05.18

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