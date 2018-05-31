Российский двухфюзеляжный самолет испытали в аэродинамической трубе

Состоялся очередной этап испытаний российского перспективного среднемагистрального двухфюзеляжного самолета. Их провели Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Как рассказали в ЦАГИ, на этот раз объектом испытаний стала модель самолета с взлетно-посадочной механизацией крыла в виде щитков со скользящей осью. В аэродинамической трубе продули две модели, щитки которых отличались прямой и пилообразной задней кромкой.

Эксперименты проводились в малой дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ на режимах взлета и посадки при скорости воздушного потока до 50 м/с. По словам ученых, пилообразная кромка показала лучшие результат. Он проявился в снижении аэродинамического сопротивления модели на режимах взлета и посадки.

Ранее специалисты изучили особенности обтекания модели перспективного двухфюзеляжного самолета и сопоставили их с типичными характеристиками однофюзеляжного воздушного судна. В результате двухфюзеляжная схема показала высокое аэродинамическое совершенство. Кроме того, была определена эффективность органов управления (рулей высоты и направления) летательного аппарата этого типа. На основании полученных данных разрабатывается банк аэродинамических характеристик для формирования системы управления самолетом.

Перспективный двухфюзеляжный самолет будет перевозить различные грузы до 40 тонн, в том числе негабаритные – на специальном пилоне под крылом. Также такие воздушные суда могут применяться в качестве носителей космических аппаратов. Проект разработан в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на период 2013-2025 гг.».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.05.18

National Interest оставил без перспектив российский истребитель Су-57. / Появился материал, меняющий объем и форму автомобиля. / Провайдеры поднимают цены из-за «закона Яровой». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»