Россия наращивает группировку аппаратов собственной спутниковой связи

В России завершилось изготовление трех спутников для единственной отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи «Гонец», сообщили на спутникостроительном предприятии «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС).

Ранее гендиректор ИСС Николай Тестоедов в интервью РИА «Новости» рассказал, что на хранении компании находится шесть спутников, изготовленных в 2016 и в 2018 годах, а к лету будет завершено изготовление еще трех аппаратов. «В компании ИСС завершено изготовление очередной тройки спутников «Гонец-М»», – рассказал ученый.

Сроки запуска аппаратов определит «Роскосмос». В этом году планируется запуск ранее изготовленной тройки спутников этой системы, уточнил представитель ИСС. «Гонец» – единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.

Спутники малого класса «Гонец-М» выводятся на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Спутники этой серии обеспечивают организацию связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве, хранением и последующей передачей абоненту. В задачи спутников «Гонец-М» также входит обеспечение телефонной и факсимильной связи в зоне прямой радиовидимости пользователей.

Сейчас группировка спутников состоит из девяти аппаратов. Для полноценного функционирования ей нужно 12 космических аппаратов. В последний раз спутники «Гонец» запускали на орбиту в 2016 году.

Москва, Иван Гридин

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