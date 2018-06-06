Роскосмос предложил частным компаниям прибраться на орбите

Роскосмос предложил убирать космический мусор на орбите Земли, привлекая к этой деятельности частные компании, сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Такая деятельность может осуществляться на коммерческой основе частными компаниями, в том числе и в отношении иностранных объектов, попадающих под определение космического мусора», – сообщил директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Роскосмоса Юрий Макаров.

Сейчас делегация Роскосмоса принимает участие в 36-й сессии «Межагентского координационного комитета по космическому мусору», которая проходит в японском городе Цукуба. В ходе пленарного заседания Макаров представил доклад о деятельности Роскосмоса в области исследований и ограничения образования космического мусора. Участники конференции уделили особое внимание вопросу активного удаления космического мусора, передает ТАСС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.06.18

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