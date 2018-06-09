В Сети появился вирус-каннибал «БабаЯга»

Специалисты в области кибербезопасности обнаружили новый вредонос. Вирус не только взламывает компьютеры пользователей, позволяя хакерам зарабатывать, но и уничтожает себе подобные программы.

Зараженные вирусом BabaYaga страницы направляют пользователей на маркетинговые ссылки, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на данные компании Defiant. Если жертва что-то приобретает онлайн, хакер получат процент от прибыли магазина.

Примечательно, что BabaYaga не только работает по прямому назначению, но и может защищать себя, уничтожая конкурентов – другое вредоносное ПО. Эксперты предполагают, что за разработкой вируса стоят русскоязычные хакеры.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

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