Американцы объявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера

Инженеры национальной лаборатории при Министерстве энергетики США заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера, сообщает издание MIT Technology Review. Издание отмечает, что производительность американской машины Summit составляет до 200 петафлопс – 200 миллионов миллиардов операций в секунду. «Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока», – пишет издание.

Отмечается, что заявленная производительность Summit в два раза больше разработанного в Китае суперкомпьютера Sunway TaihuLight, производительность которого составляет 93 петафлопс. До сегодняшнего дня он считался самым мощным устройством в мире. Отмечается, что ученые хотят использовать суперкомпьютер в том числе для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также между возникновением зависимостей от наркотических веществ. Предполагается, что устройство поможет в климатическом моделировании, что увеличит эффективность прогноза погоды, говорится в сообщении.

По всему миру суперкомпьютеры используются как для исследований, так и для разработки новых вооружений, отмечает РИА «Новости». По мнению наблюдателей, теперь исследователи и производители оружия в США будут иметь дополнительное преимущество.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.06.18

Защита авторских прав может оставить интернет без мемов. / На Южном Урале научились удалять опухоль мозга через нос. / В Сети появился вирус-каннибал «БабаЯга». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»