КамАЗ продемонстрировал в движении свой беспилотный электробус

КамАЗ продемонстрировал в Казани прототипы беспилотных электробусов. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» по развитию Ирек Гумеров, представители органов власти, бизнеса и СМИ.

Гостям продемонстрировали видеоролик об истории создания беспилотного транспортного средства КамАЗ-1221 «Ш.А.Т.Л.» (Широко Адаптивная Транспортная Логистика). О перспективах камазовских беспилотников в России рассказали Ирек Гумеров и заместитель гендиректора по стратегическому развитию ФГУП «НАМИ» Алексей Гогенко.

Гости смогли рассмотреть автобус, а также увидеть его в движении по периметру огороженной территории. Длина специального отрезка пути на песчаной насыпи вдоль берега реки Казанки составила 650 метров. Скорость движения транспортного средства при демонстрации была ограничена 10 км/час. Зрители смогли ознакомиться с инновационной конструкцией, футуристическим дизайном и концепцией применения транспортного средства.

Совместная разработка КамАЗа и НАМИ предназначена для передвижения по дорогам с твёрдым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

«Электродвижение и беспилотный транспорт – сегодня в числе основных направлений развития российского машиностроения, – отметил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин. – ШАТЛ – это наша новейшая разработка, на примере которой можно проследить основные тренды развития автомобилестроения. При этом КамАЗ-1221 – это лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники, из ряда тех, над которыми сейчас активно работают специалисты «КАМАЗа» в рамках развития интеллектуальных транспортных систем».

Камазовский ШАТЛ способен останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, определённых службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Интерфейс позволяет пассажиру управлять системами открывания дверей, выбора остановочного пункта для высадки, аварийной и остановкой по требованию, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов, рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Набережные Челны, Иван Гридин

Набережные Челны. Другие новости 09.06.18

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