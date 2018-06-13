Российские ученые открыли сплав, превосходящий по прочности победит

Российские ученые совместно с китайскими коллегами создали новый сверхтвердый материал. Он превосходит по своим свойствам главный сплав современной обрабатывающей металлургии – победит, пишет Journal of Physical Chemistry Letters.

«Мы изучили на компьютере множество других соединений. Это были интересные вещества, но с победитом они соревноваться не могли. Я даже подумал, что мы не сможем победить победит – не зря этот материал удерживал свою нишу почти столетие. И вдруг забрезжил свет на горизонте, и мы нашли уникальное соединение – WB5», – рассказал известный российский химик из МФТИ и Сколковского института науки и технологий Артем Оганов.

Победит (соединение вольфрама, углерода и кобальта), открытый советскими металлургами в 1929 году, является основой для изготовления режущих кромок всех инструментов и прочих деталей, где необходима сверхвысокая прочность и износостойкость. Однако сплав весьма хрупок. Оганов и его коллеги решили эту проблему. Экспериментируя в виртуальной «лаборатории», работавшей на суперкомпьютере «Рюрик» в стенах МФТИ, российские и китайские химики обнаружили, что еще одно соединение вольфрама, пентаборид вольфрама (WB5). Оказалось, что он способен на равных бороться с победитом, и при этом быть достаточно дешевым для изготовления.

По словам Оганова, WB5 несколько уступает победиту в трещинностойкости, но при этом превосходит его в твердости примерно в 1,5 раза. В отличие от других сверхтвердых материалов, пентаборид вольфрама можно «выпекать» при нормальных температурах и давлениях, и он сохраняет свои свойства даже при высоких температурах. Как передает РИА «Новости», разработкой уже заинтересовались российские нефтяные компании, чьи буровые установки постоянно нуждаются в качественных бурах для прохождения твердых скальных пород.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.06.18

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