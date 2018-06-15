Эксперты США включили три российские подлодки в топ-5 смертоносных

Эксперты американского издания The National Interest опубликовали рейтинг самых смертоносных подводных лодок. В него вошли пять субмарин. Три из них – российские. Издание отмечает, что выбирал только те подлодки, которые либо уже находятся в эксплуатации, либо вскоре поступят на службу.

В топ вошла атомная подлодка проекта 955 «Борей», оснащенная 16 баллистическими ракетами «Булава». Каждая из ракет несет до десяти ядерных боеголовок, дальность поражения которых достигает 8 тыс. километров. «Борей» – самые тихие подводные лодки», – пишет издание.

Также в список вошла АПЛ проекта 667 БДРМ «Дельфин». Эксперты The National Interest уверенны, что подлодки данного типа составляют основу российского флота. «Дельфин» оснащена 16 ракетами «Синева». Издание отмечает, что каждая из них способна нести до 8 боеголовок. Эксперты также уточняют, что подлодка способна вести круговой огонь в любом направлении.

Кроме того, в рейтинг попала подлодка проекта 885 «Ясень». Она оснащена 32 крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью свыше 2,5 тыс. километров. «Подлодки «Ясень» быстрые, чрезвычайно тихие и имеют очень мощные датчики», – пишет журнал. В топ-5 также попали две американские подлодки классов «Огайо» и «Колумбия». Они оснащены 24 и 16 баллистическими ракетами системы «Трайдент».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.06.18

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