Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа «Борей». На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию, а затем показано передвижение субмарины у поверхности на полном ходу.

В День моряка-подводника Минобороны презентовало смертоносную субмарину

Комментируя испытания, главком ВМФ адмирал Владимир Королев отметил, что подводные силы России находятся в активной фазе развития и указал на важную роль проектов «Борей» и «Ясень». «Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность», – приводит его слова пресс-служба Минобороны. Главком ВМФ также поздравил личный состав Подводных сил с профессиональным праздником – Днём моряка-подводника.

Фото: скриншот с видео RT

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» призвана стать основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия. До 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок этого проекта. Длина крейсера составляет 170 метров, ширина – 13,5 метра, подводное водоизмещение – 24 тысячи тонн. АПЛ могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава-30». По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до десяти ядерных боеголовок, дальность поражения которых достигает 8 тыс. километров.

Как писал «Новый День», в июне прошлого года эксперты американского издания The National Interest опубликовали рейтинг самых смертоносных подводных лодок. В него вошли пять субмарин. Три из них – российские. В топ вошла и атомная подлодка проекта 955 «Борей», которые считаются самыми тихими и малозаметными.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.19

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