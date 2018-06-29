Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение

Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» успешно прошел испытания, в связи с чем был принят на вооружение ВМФ России сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надежность «Булавы» подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны», – приводит ТАСС слова источника.

Напомним, разработка «Булавы» велась специалистами Московского института теплотехники с середины 1990-х годов. Ее главными конструкторами являются Юрий Соломонов и Александр Суходольский. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 «Борей», каждая субмарина имеет 16 пусковых установок.

Подводный залповый муск межконтинентальных баллистических ракет «Булава»

Всего с 2005 года было проведено около 30 испытательных пусков ракеты Р-30, примерно треть из них сопровождали различные технические проблемы. Последнее испытание состоялось 22 мая 2018 года – подводная лодка К-535 «Юрий Долгорукий» выпустила залпом сразу четыре «Булавы». Опытная эксплуатация ракеты началась в 2013 году, когда в состав ВМФ России был принят головной ракетоносец проекта 955.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.18

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