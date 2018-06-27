«Рука» Москвы? Telegram дал сбой во всей Европе

В работе скандально известного мессенджера Telegram, заблокированного в России, произошел серьезный сбой. О неисправностях сообщили пользователи по всей Европе.

О проблемах Telegram стало известно сегодня во второй половине дня. Сообщения о сбое поступили от пользователей в Нидерландах, Украине, Белоруссии, Испании, Германии, Италии и других странах Европы. По данным специализированного портала Downdetector, которые приводит Infox.ru, у 45% юзеров возникли проблемы с подключением к серверу, 35% сообщили о невозможности отправлять и получать сообщения, 18% просто не смогли войти в Telegram.

В настоящий момент компания не прокомментировала сообщения о масштабном сбое, причины произошедшего уточняются.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram по решению суда. Причиной такого решения стал отказ компании предоставить ФСБ ключи декодирования пользовательских сообщений для борьбы с терроризмом.

Создатель мессенджера Павел Дуров объяснял, что не имеет технической возможности выполнить это «неконструктивное» требование.

После блокировки в сети появились варианты обхода блокировок через сторонние сервисы. В результате в черный список Роскомнадзора начали попадать IP-адреса облачных сервисов Amazon, Microsoft, Evernote и других.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.18

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