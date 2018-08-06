Генпрокуратура указала на превышение полномочий Роскомнадзором при блокировке Telegram

Во время борьбы в Рунете с мессенджером Telegram Роскомнадзор превысил свои полномочия, следует из документа Генпрокуратуры, представленного в Таганский суд Москвы. Надзорное ведомство не давало Роскомнадзору санкции на блокировку IP-адресов, используемых мессенджером. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы возражений Генпрокуратуры на административный иск ООО «Живая фотография», рассматриваемы в Таганском суде.

По данным издания, заявитель требует признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке принадлежащего ему ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту. Сайт был заблокирован 16 апреля. Генпрокуратура предоставила в суд документ, из которого следует, что блокировке подлежали семь аккаунтов мессенджера и четыре сервиса по обходу блокировок. При этом об ограничении доступа к IP-адресу истца речи не было.

В связи с этим адвокат Данила Бухарин, представляющий интересы ООО «Живая фотография» в суде, полагает, что Роскомнадзор превысил свои полномочия.

Как писал «Новый День», 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за отказ в предоставлении ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. По данным ведомства, были заблокированы несколько миллионов IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки. Тем не менее, мессенджер продолжает работать в Рунете и сегодня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.08.18

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