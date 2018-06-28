В России номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту

В России номер мобильного телефона предложили приравнять к паспорту. Соответствующий законопроект накануне рассмотрела рабочая группа по регулированию цифровой экономики при правительстве РФ. В случае принятия соответствующих поправок номер мобильника можно будет использовать в качестве удостоверения личности при оказании дистанционных услуг, к примеру, в телемедицине, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на директора по развитию и планированию «Сколково» Сергея Израйлита и директора по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова.

По сведениям издания, предлагается ввести девять идентификаторов, в их числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации, биометрия, дактилоскопия и номер мобильного телефона. Положение об использовании телефона в рабочей группе в целом одобрили, однако сфера применения такого варианта удостоверения личности пока не определена, пишет газета, отмечая, что в ходе дальнейшего обсуждения ее могут ограничить.

В «МегаФоне» и МТС проект об идентификации личности с помощью номера телефона поддержали. В «Вымпелкоме» заявили, что его необходимо доработать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.18

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