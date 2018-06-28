Россия рассекретила внешний вид тяжёлого ударного беспилотника

Россия рассекретила внешний вид отечественного тяжёлого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник». Дрон выкатили из ангара на обозрение специалистов и журналистов. Заявлено, что в ближайшем времени состоятся первые испытания, а уже к 2020 году он появится на вооружении российской армии.

Прототип внешне сильно схож с истребителем Су-57, что обусловлено некоторой унификацией. Это позволяет сократить время на реализацию проекта, а также уменьшить его стоимость. Как пишет Avia.pro, разработка «Охотника» началась в 2012 году. По словам независимых аналитиков, учёным и конструкторам удалось серьёзно продвинуться в создании боевых дронов. В связи с этим отечественный БПЛА не будет уступать дронам зарубежных разработок, например, США, где развитием этого направления занимаются куда дольше.

В последние годы разработка ударных беспилотников набирает темпы во многих странах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.18

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