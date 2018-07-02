В России начнут блокировать краденые и «серые» телефоны

В правительстве России разработана концепция борьбы с кражами мобильных телефонов и нелегальным ввозом этих устройств. Проект предполагает, что краденые и «серые» сотовые телефоны будут блокироваться по их уникальному коду IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования), сообщает газета «Ведомости». Соответствующую концепцию, подготовленную экспертами при кабмине, уже одобрила временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества в стране. компании-импортеры и граждане, купившие телефоны за границей. Пройти регистрацию можно будет в салонах связи либо на с

Из документа следует, что в системе контроля мобильных телефонов по IMEI устройства будут регистрировать пециальном портале.

Телефоны, которые были украдены или не прошли официальное таможенное оформление, окажутся в «черном списке» и не будут работать в российских сотовых сетях.

Устройства, коды которых отсутствуют как в реестре зарегистрированных, так и в «черном списке», попадут в «серый список». Их владельцам направят уведомления с просьбой проверку статуса телефона.

Предполагается, что незарегистрированные в базе телефоны начнут отключать через два-три года после начала регистрации.

Авторы проекта приводят в пример Турцию, где система контроля по IMEI помогла за четыре года – с 2006 по 2010-й – уменьшить число краж мобильных телефонов на 95% и принесла 10,5 млрд лир дополнительных налоговых поступлений.

В России, по оценкам экспертов, ежегодно крадут от 167 до 185 тыс. телефонов. По утверждению авторов концепции, до 40% мобильных устройств в Россию завозят нелегально или с занижением таможенной стоимости. Согласно их прогнозам, блокировка по IMEI может сократить число краж минимум на 20% и ежегодно пополнять госказну на 14 млрд рублей в виде налоговых поступлений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.18

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