Российских школьников защитит система распознавания лиц

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что в российских школах безопасность обеспечат системы распознавания лиц. Кроме того, в рамках курса цифровизации образования будут внедряться электронные учебники, но от бумажных учебные заведения окончательно отказываться не собираются.

О новых технологиях в школах министр рассказала на встрече с представителями предметных ассоциаций. «Главная цель для нас – это безопасность. В цифровой школе она будет контролироваться через систему видеоидентификации», – цитирует Васильеву РБК.

По словам главы Минпросвещения, система распознавания человека по лицу надежна и имеет относительно невысокую стоимость. Посторонний просто не сможет проникнуть в здание школы незамеченным.

Васильева также рассказала о проекте «Цифровая школа», в рамках которой методические пособия и учебники переведут в электронный формат. «Уверяю, что страхи полной замены бумажных учебников, как и разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется только клавиатура, – беспочвенны. Как мы писали, так мы и будем писать», – сказала министр.

В то же время все процессы в административной части школы переведут в цифру – сейчас такая практика уже применяется в школьных журналах и дневниках.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

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