В России появится летающий «глушитель» и «убийца» спутников

Россия ведет разработку самолета – постановщика помех для ведения радиоэлектронной борьбы. Он будет способен выводить из строя военные спутники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле», – рассказал источник.

По его словам, эскизный проект уже готов, а опытно-конструкторская работа начнется в ближайшее время. Самолет придет на смену Ил-22ПП «Порубщику». «Новый самолет получил наименование «Порубщик-2» но, скорее всего, в Воздушно-космические силы эта машина будет поступать уже под другим названием. Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76», – заключил он.

«Порубщики» считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.07.18

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