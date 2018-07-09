В 2020 году российские ученые представят первый нейромобиль

Ученые Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) работают над созданием автомобиля, для управления которым не понадобится руль. Новинка будет выполнять команды водителя, отданные через нейроинтерфейс.

Работы над изобретением ведутся в рамках федеральной программы «Проект 5-100», пишут «Известия». Планируется, что датчики, встроенные в шляпу, будут считывать намерения водителя. Таким образом, пилоту не придется крутить руль, машина сама повернет в нужном направлении.

«Система нейропилотирования представляет собой симбиоз алгоритмов распознавания образов (с помощью искусственных нейросетей), планирования движения и средства детектирования и классификации биоинформационных сигналов человека», – сообщил глава лаборатории интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ Василий Миронов.

Пока компьютер может определить лишь намерение – повернуть направо или налево, но вычислить, на сколько градусов сделать поворот, современные технологии не позволяют. Здесь придет на помощь система ассистирования пилоту, вмонтированная в нейромобиль. Она проанализирует дорожную обстановку и спрогнозирует возможные варианты движения.

На российских дорогах новинка может появиться уже в 2020 году. В первую очередь автомобиль, управляемый силой мысли, будет незаменим для людей с ограниченными возможностями. Но не исключено, что подобная система управления приживется, и будет применяться повсеместно.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 09.07.18

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