Российские инженеры создают беспилотники на солнечной энергии

В России идет разработка беспилотного летательного аппарата, который сможет находится в воздухе несколько суток, получая энергию для силовых установок из солнечного света.. Об этом рассказал декан факультета «Авиационная техника» МАИ Александр Ефремов, сообщает «Интерфакс».

Он рассказал, что масса экспериментального дрона не будет превышать 25 кг, а размах его крыльев превысит 5 метров. По словам Ефремова, первый действующий образец уже прошел тестовые испытания в июне, правда, без использования солнечных батарей. Сейчас разработчики изучают минимальные и максимальные скорости, а также характеристики устойчивости и управляемости.

Дрон, полностью работающий от Солнца, совершит первый полет уже в августе. «На поверхности будут выклеены солнечные батареи. Тогда запитка всех систем и двигателя будет осуществляться не от автономного аккумулятора, который сейчас стоит, а от солнечных батарей», – сказал декан. Он также отметил, что создаваемый беспилотник может быть использован как для мониторинга поверхности Земли, так и для ретрансляции сигналов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.18

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