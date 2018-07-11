Российские власти возводят стену вокруг рунета по примеру Китая

Проект национальной программы «Цифровая экономика», подготовленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, предусматривает ужесточение требований информационной безопасности. В частности, документ подразумевает значительное сокращение доли внутреннего трафика рунета, проходящего через иностранные серверы.

Инициатива Минкомсвязи предполагает увеличение затрат на развитие цифровой экономики к 2024 году в три раза по сравнению с 2017 годом. Также предлагается создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, которая позволит быстро передавать, обрабатывать и хранить большие объемы информации. Проект предусматривает переход госорганов на программное обеспечение отечественного производства, пишет «Коммерсант».

Кроме того, пять базовых направлений госпрограммы дополнят еще три – «Цифровое государственное управление», «Экосистема поддержки проектов цифровой экономики» и «Цифровое пространство ЕАЭС».

Согласно госпрограмме доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, должна сократиться до 5%. По оценкам специалистов, сейчас через сервера за рубежом передается около 60% российского трафика. В январе этот показатель предлагалось оставить на уровне в 10%.

Таким образом, Россия идет по стопам Китая, где в рамках проекта «Золотой щит» связь с остальным миром осуществляется только через специальные сервера, принадлежащие государству.

Минкомсвязи уже внесло проект программы «Цифровая экономика» в аппарат правительства. Отмечается, что документ будет дорабатываться в установленном порядке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.18

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