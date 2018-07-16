Хакеры совершили почти 25 млн кибератак во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу, который прошел в России, спецслужбы нейтрализовали порядка 25 млн кибератак и других преступных воздействий на информационную инфраструктуру. Об этом рассказал президент Владимир Путин.

Безопасность проведения мундиаля в России обеспечивали 126 представителей из 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств, сообщает пресс-служба Кермля.

«В рамках подготовки к чемпионату мира проверено более 2 миллионов человек, задействованных в строительстве и подготовке объектов, организации турнира, волонтеров, других категорий людей. Осуществлено более 400 проверок 194 объектов инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации», – отметил Путин.

По словам главы государства, в период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 млн хакерских атак. «Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных, излишних неудобств. Это действительно показатель вашей высококлассной, современной, в том числе совместной работы», – подчеркнул Путин.

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 городах России и завершился 15 июля финальным матчем между сборными Хорватии и Франции. Победу одержали французы, став, таким образом, двукратными чемпионами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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