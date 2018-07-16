Microsoft поставила крест на Windows 10

Microsoft заявила о планах прекратить выпуск обновлений для операционной системы Windows 10. Произойдет это 12 февраля 2019 года. Речь идет о бета-обновлениях под названием Delta Update. Они выходят ежемесячно и содержат в себе мелкие изменения, в том числе связанные с исправлением брешей в системе защиты. Без них ОС будет уже не так хорошо и стабильно работать.

Отмечается, что операционная система Windows 10 с номером сборки 1809 станет последней, которая будет обладать поддержкой дельта-обновлений. Затем ОС будет получать все новшества при помощи крупных обновлений под названием Full Update, а также мелких под названием Express Update, пишет akket.com. Последние предназначены для экстренного устранения каких-либо проблем, в том числе связанных с безопасностью.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.18

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