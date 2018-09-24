Microsoft поставила под угрозу все компьютеры с Windows

Операционная система Windows содержит уязвимость нулевого дня, которую разработчики данного продукта не исправляют уже на протяжении четырех месяце. Об этом исследователи из Zero Day Initiative сообщили в своем блоге.

Они предоставили Microsoft 120 дней на устранение бреши в механизме базы данных Microsoft JET Database Engine, которая позволяет злоумышленникам удаленно выполнять произвольный код, а затем устанавливать на компьютер жертвы вирусы. Для запуска этой череды событий пользователю достаточно запустить созданный хакерами файл с данными в формате JET.

Эксперты отмечают, что опасность взлома была обнаружена в Windows 7, однако все существующие версии операционной системы, включая серверные, отмечают специалисты, также подвержены атаке хакеров. Они надеются, что необходимый патч выйдет в октябрьском обновлении.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.09.18

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