Microsoft легко засудит всех пользователей Windows 10 в России

Пользователям операционной системы Windows 10, пожелавшим отключить автоматические обновления операционной системы, согласно действующему законодательству РФ грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Пользователи не любят изучать лицензионные соглашения, которые не только весьма объемны, но и написаны тяжелым для восприятия обывателя юридическим языком. Устанавливая ОС, пользователь соглашается с условиями ЛС. А в нем прописано, что отключать автоматические обновления Windows 10 запрещено.

Об ответственности за нарушение лицензионного соглашения, в частности, напоминают модераторы официального форума Microsoft, которые таким образом ответили на связанный с отключением автообновления Windows 10 вопрос, передает Planet-today.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.18

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