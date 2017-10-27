Обновление Windows с серьезными ошибками разозлило пользователей

Пользователи операционной системы Windows 10, установившие последнее обновление Fall Creators Update, которое вышло 17 октября, столкнулись с серьезными проблемами. По словам пользователей, после обновления «операционки» ряд приложений будто бы исчезли. Их не представлялось возможным найти и запустить через стандартное меню «Пуск» или при помощи голосового помощника Cortana.

При этом, отмечают пользователи, открыть «пропавшие» приложения удается через официальный магазин Store. Для этого следует отыскать в нем программу и запустить ее. Среди «потеряшек», как утверждают пострадавшие, в основном стандартные приложениях Windows, такие как калькулятор, календарь, клиенте электронной почты.

На форуме Microsoft пользователи выражают свое недовольство произошедшими изменениями. «Дурацкое, дурацкое обновление», – пишет один из них. При этом, как отмечает «РГ», у некоторых пользователей пропало даже само приложение Store, а также Skype, MSN News и ряд других.

В другой ветке форума сотрудники Microsoft дают советы по восстановлению исчезнувших приложений.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.10.17

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