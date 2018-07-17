Глава Ростеха заявил о создании камуфляжа-хамелеона

Ростеху удалось создать покрытие, способное как хамелеон мимикрировать под изменения окружающей среды. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, первый образец – «шлем-невидимка» – в скором времени будет представлен на одной из выставок.

«Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель – сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок – покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок», – приводит ТАСС словам Чемезова.

Он также отметил, что существует несколько образцов экспериментального покрытия, которое также можно будет использовать для камуфлирования боевой техники. «Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники. С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику», – добавил глава Ростеха.

Как напоминает «РГ», в 2015 году томские ученые разработали уникальный материал, позволяющий защищаемому объекту максимально «сливаться» с окружающей средой в инфракрасном спектральном диапазоне. Маскирующий эффект обеспечивается за счет особой структуры камуфляжа, состоящей из теплоизоляционной ткани с наночастицами.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.18

«АвтоВАЗ» отказался от производства Lada Priora. / Microsoft поставила крест на Windows 10. / Хакеры совершили почти 25 млн кибератак во время ЧМ-2018. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»