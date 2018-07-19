Google грозит сделать ОС Android платной

Корпорация Google ответила на обвинения в нарушении антимонопольного законодательства и решение Европейской комиссии оштрафовать ее на более, чем 4 млрд евро. Компания предупредила, что готова сделать мобильную операционную систему Android платной для всех пользователей.

По словам гендиректора Google Сундара Пичаи, в случае принятия такого решения рынок мобильных устройств ждут большие перемены. В частности, речь идет о значительном удорожании устройств на базе Android, среди которых не только смартфоны и планшеты, но и бортовые компьютеры и всевозможные «умные» гаджеты.

Пичаи не скрывает того факта, что переход Android на платную модель распространения продиктован в первую очередь огромным штрафом, который Google будет платить, если не сможет отменить решение в суде, передает Planet-today.ru.

Еврокомиссия сочла, что корпорация нарушила антимонопольное законодательство, заставляя производителей смартфонов предустанавливать на устройства различные приложения Google. В Google, в свою очередь, называют подобные обвинения несправедливыми, отмечая, что корпорации приходится жестко конкурировать с Apple, а также вкладывать миллиарды долларов в разработку Android, сохраняя систему бесплатной.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.07.18

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