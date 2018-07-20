Новая угроза: раскрыта схема мошенничества при оформлении подарочных карт

В Сети появились злоумышленники которые предлагают пользователям сгенерировать коды подарочных карт, например, iTunes, Google Play, Amazon, Steam и так далее. После согласия пользователя его автоматически переводят для получения кода на фишинговый (внешне или по названию похожий на официальный) сайт. Этот ресурс в свою очередь перенаправляет пользователя на другие партнерские интернет-ресурсы.

«Там жертвы совершают определенные действия, например, вводят какие-либо персональные данные, за которые владельцы поддельных сайтов-генераторов получают деньги. В результате пользователи не только не получают бесплатные коды подарочных карт, но и рискуют потерять деньги или скомпрометировать свои личные данные», – рассказали в «Лаборатории Касперского».

Отмечается, что ссылки на ресурсы мошенников распространяются в Сети при помощи спам-рассылки и рекламных баннеров. Злоумышленники действуют по давно опробованной схеме – после выбора на сайте той или иной подарочной карты система начинает «генерацию кода» или «взлом», пояснили эксперты.

В связи с этим они рекомендуют проверять наличие HTTPS-соединения и доменное имя при открытии таких веб-страниц. Кроме того, в компании посоветовали никогда не сообщать свои конфиденциальные сведения (логины и пароли, данные банковских карт и так далее) сторонним лицам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.07.18

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