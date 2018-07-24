Русские хакеры могут оставить США без электричества

Американские СМИ рассказали о хакерских атаках на инфраструктуру США. В частности, киберпреступники взломали считавшиеся защищенными сети электрических компаний. Вашингтон полагает, что группировка связана с российскими властями.

По данным газеты The Wall Street Journal, хакерские группы Dragonfly и Energetic Bear стоят за взломами сетей компаний, обеспечивающих подачу электроэнергии. Не исключено, что, получив доступ к компьютерам диспетчерских служб, злоумышленники могут устроить в США блэкаут.

Как предполагают в американском Министерстве внутренней безопасности, хакеры организовывали атаки на партнеров энергетических компаний весной 2016 года, в течение 2017 года, вероятно, попытки взлома продолжаются сейчас. Речь идет о сотнях жертв, при этом некоторые из них могут даже не догадываться о том, что подверглись нападению.

Спецслужбы пока не могут определить, для чего киберпреступники проникали в сеть. Есть два варианта: они хотели похитить информацию о принципах работы оборудования и сетей производителей и поставщиков электричества, либо готовятся совершить некие действия, которые приведут к конфликту.

Напомним, летом прошлого года власти США организовали расследование вмешательства в компьютерную сеть по крайней мере одной атомной электростанции, Аатака хакеров не затронула критически важной инфраструктуры безопасности и управления, дело касалось компьютеров, обслуживающих коммерческую деятельность. Следователи также рассматривали версию поддержки этого вмешательства неким иностранным государством, однако конкретная страна названа не была.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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