Минобороны потратит более 220 млн рублей на новую систему спасения с подлодок

Минобороны РФ разместило заказ на создание модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте. Ведомство готово выделить на эти цели 221 млн рублей, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Проект получил шифр «Лучина». Финансирование будет распределено по годам. Так, основной объем средств – 103 млн рублей – выделят в 2020 году. Согласно документам, завершиться опытно-конструкторские работы должны не позднее 10 ноября 2020 года. Также отмечается, что исполнитель по данному государственному заказу будет определен по итогам закрытого конкурса в сентябре. Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.07.18

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