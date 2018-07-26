Техдиректор QIWI намайнил на оборудовании компании 500 тысяч биткоинов и сбежал

Технический директор компании QIWI тайно майнил криптовалюту при помощи платежных терминалов. Об этом рассказал сооснователь и генеральный директор QIWI Сергей Солонин.

О подозрительной активности Солонину рассказал начальник службы безопасности. Подозрения возникли после того как выяснилось, что в ночное время терминалы самообслуживания QIWI испытывали серьезную нагрузку. Была организована проверка, которая показала, что криптовалюту майнил техдиректор. «Он за три месяца намайнил 500 тыс. биткоинов, и это стоило $5 млн. А сейчас это миллиарды», – заявил Солонин.

Как передает Rusbase, он обратился к техдиректору с просьбой вернуть полученные при помощи оборудования компании биткоины и объяснить суть процесса, но тот отказался и уволился.

В 2011 году биткоин стоил от $10 до $30. Позже курс криптовалюты значительно вырос. По состоянию на 25 июля 500 тыс. биткоинов стоят 256,7 млрд рублей ($4 млрд).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.07.18

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