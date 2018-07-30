Россия задумалась о продаже за рубеж оснащенных «Калибрами» кораблей

Россия намерена предложить на экспорт многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, способные нести крылатые ракеты «Калибр», заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Эти корабли получились очень удачными – большой тоннаж, хорошее вооружение. Самое главное – это «Калибр». У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона – Вьетнам, Китай, Индия, другие страны, у него хороший экспортный потенциал», – отметил Борисов, добавив, что сегодня эти корабли поступают на вооружение российского Северного, Балтийского флотов, на Каспий, на Черное море.

Авторство проекта 22800 принадлежит специалистам центрального морского проектно-конструкторского бюро «Алмаз». Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими и противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. Корабли обладают высокой маневренностью, повышенной мореходностью. Кроме того, архитектура их надстроек и корпуса выполнена по технологиям пониженной отражающей способности для меньшей заметности на радарах.

Разработкой ракет «Калибр» занимались ученые опытно-конструкторского бюро «Новатор». Дальность действия ракет составляет порядка 2,5 тыс. километров. Они стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 «Ясень» и проекта 636, фрегатов проекта 11356, других надводных кораблей.

Впервые «Калибры» применили в Сирии в октябре 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К «Дагестан» и малые ракетные корабли проекта 2163 «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря. Как отмечает РИА «Новости», с тех пор «Калибры» не раз использовались против боевиков, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.07.18

Российская армия отказывается от танков «Армата» из-за их дороговизны. / Кризис западной демократии: во всём оказались виноваты соцсети. / Сенатор и экс-астронавт: Трамп поставил полет на Марс под угрозу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»