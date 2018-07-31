Эксперты сравнили российский фрегат-невидимку с кораблями США

Вошедший 28 июля в состав ВМФ России фрегат-невидимка «Адмирал Горшков» превзошел по огневой мощи литоральные корабли американских ВМС. Российский корабль обладает более совершенным артиллерийским и ракетным вооружением, а также большим водоизмещением. Об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что корабль построен с использованием стэлс-технологий и композитных материалов для малой радиолокационной и инфракрасной заметности. Длина фрегата составляет 135 метров, ширина – 16 метров, осадка – 4,5 метра. Водоизмещение – 5400 тонн. Дальность плавания 4500 морских миль, а максимальная скорость – 34 узла (почти 63 километра в час). В то время, как у американских кораблей типа Freedom («Свобода») и Independence («Независимость») водоизмещение составляет 2600 – 2800 тонн.

Наибольшее беспокойство у экспертов вызывает огневая мощь «Адмирала Горшкова». Он вооружен 130-мм орудийной башней, тогда как у американских литоральных кораблей калибр пушек 57-мм. Корабль вооружен 16 противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс» или «Калибр», а в некоторых случаях, как утверждают иностранные эксперты, гиперзвуковые ракеты BrahMos. Они несут обычные боеголовки весом до 300 килограммов и имеют дальность около 350 километров.

Противовоздушную оборону корабля обеспечивает комплекс «Полимент-редут». Он способен выпустить по воздушным целям до 128 зенитных ракет разных типов. Для борьбы с подлодками фрегат оснащен противолодочным комплексом «Медведка-2», а также может применить противолодочную версию ракеты «Калибр».

Впрочем, по одному параметру российский фрегат уступает зарубежным конкурентам. Речь идет об авиационной группе. Тримаран Independence способен нести два вертолета SH-60 и беспилотник MQ-8 Fire Scout. Корабль типа Freedom имеет на вооружении вертолет Seahawk и три беспилотника. Российский фрегат несет только противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.

Отметим, что «Адмирал Горшков» будет нести службу на Северном флоте. Три других фрегата так называемой «адмиральской серии» проекта 22350 находятся на разных стадиях строительства. Команда корабля «Адмирал Касатонов» приступила к швартовным испытаниям, напоминает «РГ».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.07.18

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