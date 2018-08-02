Глава Минкомсвязи призвал отказаться от бумажных документов

В России необходимо заменить свидетельство о рождении ребенка электронной записью, считает глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Константин Носков. Кроме того, уверен министр, средства материнского капитала должны зачисляться сразу на карту.

Он отметил, что сейчас при рождении ребенка родителям приходится пройти множество процедур и получить различные документы. «Сейчас, когда ребенок рождается, мы получаем в роддоме справку о рождении, потом идем в ЗАГС или МФЦ, там получаем свидетельство о рождении, потом идем его прописываем с выпиской из домовой книги, потом собираем все эти бумаги и идем в социальную службу, которая еще два месяца рассматривает и начисляет материнский капитал на выписку из банка с данными счета, куда тебе его нужно перечислить», – посетовал министр, выступая на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

«Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать. По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться (электронная. – прим. ред.) запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек. Деньги, которые причитаются родителям, должны сразу упасть на карточку», – подчеркнул глава Минкомсвязи.

По его словам, у государства достаточно знаний о человеке, чтобы перевести различные «жизненные ситуации» в цифровой формат. «Мы много сейчас знаем о людях, нужно только забраться в разные базы данных. У нас на портале госуслуг зарегистрированы порядка 80 млн человек, мы просто пока не очень хорошо умеем работать с этой информацией», – отметил глава Минкомсвязи.

Он также отметил, что в электронный вид можно перевести, например, оформление ипотеки, когда получение банками всех необходимых документов проходит в электронном виде – со связью с Росреестром, с налоговой службой, передает РИА «Новости». Министр считает, что и оформление пособий и льгот также должно проходить в электронном виде. Еще один пример – регистрация ДТП, оформление всех необходимых документов для страховых компаний в электронном виде прямо на месте, заявление в правоохранительные органы. «Может, электронный полис ОМС нужно ввести, ОСАГО, каско – бессмысленные бумажки, больничные, трудовая книжка, различные удостоверения водителя. Мы ставим перед собой задачу избавить гражданина от необходимости лишних действий», – подчеркнул министр.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.07.18

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