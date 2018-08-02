Роскосмос взялся за создание сверхскоростной спутниковой связи

Инженеры Роскосмоса занялись разработкой новейшей сверхскоростной системы передачи данных со спутников. Она будет способна передавать информацию со скоростью 10 Гбит/с. В первую очередь систему предполагается применить на картографических спутниках и спутниках дистанционного зондирования Земли, которые работают на околоземной орбите.

Новая система позволит увеличить скорость передачи данных в пять и даже 30 раз. Разработкой занимаются специалисты холдинга «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). В РКС уточнили, что на сегодняшний день завершилась стендовая отработка экспериментальной системы. «Характеристики этой радиолинии позволят российским спутниковым системам дистанционного зондирования Земли конкурировать с лучшими зарубежными аналогами», – отмечается в сообщении «Роскосмоса».

Потребность в высокоскоростных радиолиниях возникла в связи с ростом разрешения спутниковых снимков и, как следствие, резким увеличением объема передаваемых данных. Заметим, что сейчас российские спутники-картографы типа «Ресурс-П» передают данные на Землю со скоростью 300 Мбит/с. Это в пять раз медленнее того, что предлагается и уже экспериментально отработано на стендах.

По словам инженера-исследователя Центра перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры Алексея Петрова, уже прорабатывается возможность практического применения нескольких радиоканалов для получения общей скорости передачи данных до 10 Гбит/с – то есть в 30 раз быстрее, чем сейчас. «Такая скорость позволит передавать снимки высокого разрешения с низкоорбитальных спутниковых систем», – пояснил разработчик.

Эксперты «РГ», профессионально знакомые с этой темой, не исключают, что новая разработка РКС будет востребована и на других, помимо ДЗЗ, космических аппаратах с высокоскоростными каналами связи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.08.18

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