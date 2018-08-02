Ученые: Все больше молодежи отказывается от телефонной связи

Количество пользователей, которые используют свои телефоны для звонков уменьшается, что связано с нарастающей популярностью мессенджеров. К таким выводам эксперты пришли по итогам исследования.

На сегодняшний день смартфоны прочно заняли первое место среди устройств, без которых люди не могут обходиться. Тем не менее, пользователи сегодня все меньше нуждаются в основной функции смартфона – телефонной связи.

Ярче всего данная тенденция заметна в молодежной среде, которая привыкла к такому положению дел. У пожилых же людей примерно в половине случаев вообще нет смартфонов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.08.18

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