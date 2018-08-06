Нейросеть по наброскам Лукьяненко написала рассказ в гоголевском стиле

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сочинил с использованием нейросети рассказ в стиле литературного классика Николая Гоголя по мотивам и его цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» рассказ получил название «Дурной договор».

Работа проходила в два этапа. На первом Сергей Лукьяненко написал сюжетную канву будущего рассказа, придумал героев и главные повороты сюжета, в основу которого лег украинский фольклор. Параллельно с этим специалисты отдела машинного интеллекта и исследований «Яндекса» создали нейросеть и выгрузили в нее для изучения более 30 тысяч произведений русской прозы, после чего дополнительно «познакомили» с произведениями Николая Гоголя. В итоге электронный мозг сумел самостоятельно создавать параграфы текста в стилистике великого классика.

На следующем этапе наработки Сергея Лукьяненко загрузили в нейросеть. В итоге рассказ оброс деталями и даже получил новые сюжетные ходы. Полностью опубликован он на сайте «Кинопоиска». «Пожалуй, по итогу работы у меня две новости, одна хорошая, а другая плохая. Хорошая – это та, что нейросети необходим человек, писатель, который придумает сюжет, исходную историю (в данном случае – историю, выдержанную в духе бессмертных «Вечеров на хуторе близ Диканьки»). Плохая новость – что у нас порой выходят книги, написанные хуже, чем история из-под пера нейросети «Яндекса»», – поделился впечатлением Сергей Лукьяненко.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.08.18

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