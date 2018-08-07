Российские ученые создали «вечный» двигатель для подлодок

Российские ученые построили и испытали уникальную активную зону ядерного реактора, ресурс которого рассчитан на весь жизненный цикл атомных подводных лодок (АПЛ) и отсутствует необходимость в перезагрузке топлива. Об этом говорится в отчете АО «ОКБМ Африкантов».

По словам бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, создание «вечного» реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводных флота России. Он пояснил, что «операция номер один», как называют перезарядку топлива в реакторе АПЛ, занимает больше месяца, соответственно субмарина не может нести боевое дежурство.

«С таким же реактором (который не требует перезарядки. – прим. ред.) коэффициент использования подводной лодки повышается в разы», – приводит слова адмирала РИА «Новости». Из отчета «ОКБМ Африкантов» также следует, что испытания оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения подтвердили правильность решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон.

К российским АПЛ четвертого поколения относятся субмарины проектов «Борей» и «Ясень».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.08.18

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